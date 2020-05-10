مجلس القضاء الأعلى يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، انه وجه بإطلاق سراح المتظاهرين، مبينا ان ذلك جاء انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، إن " مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".
واضاف ان "ذلك جاء انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ التاسع من ايار الحالي".
وامر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد امس على
اولا: إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي.
ثانيا :عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
ثالثا: حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله.
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