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مجلس القضاء الأعلى يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

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اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، انه وجه بإطلاق سراح المتظاهرين، مبينا ان ذلك جاء انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، إن " مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".

 

واضاف ان "ذلك جاء انسجاما مع دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتاريخ التاسع من ايار الحالي".

 

وامر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد امس على

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اولا: إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي.

 

ثانيا :عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

 

ثالثا: حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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