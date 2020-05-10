أمر قضائي باستقدام بحق وزير الزراعة السابق

قررت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الاحد، استقدام وزير الزراعة السابق بشأن المعلومات التي صرح بها "كذباً" في لقاء مع إحدى الفضائيات .
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ 6 / 5 / 2020 بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك".
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