أمر قضائي باستقدام بحق وزير الزراعة السابق

قررت محكمة تحقيق الكرخ، اليوم الاحد، استقدام وزير الزراعة السابق بشأن المعلومات التي صرح بها "كذباً" في لقاء مع إحدى الفضائيات .

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "أمر الاستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة 211 من القانون بعد ثبوت عدم فبركة معلومات اللقاء وصدورها عنه خلافا لما ادعاه عند حضوره أمام المحكمة بتاريـخ 6 / 5 / 2020 بخصوص عدم صدور هذا التصريح منه وأنه مفبرك".





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