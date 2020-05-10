التجارة تباشر بالطحن التجريبي والخبازة بالحنطة المحلية 'صور'

اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة عن تسلم فروعها كميات محدودة من الحبوب المحلية المسوقة حديثا لاجراء تجارب الطحن والخبازة تمهيدا لتجهيز المطاحن بالخلطات المناسبة. اكد ذلك مدير عام الشركة خطاب علي القيسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، مضيفا ان اغلب فروع الشركة في المحافظات التي باشرت بتسويق الحنطة خلال الموسم الحالي تسلمت كميات محدودة من الحنطة بخلطات متنوعة لإجراء الطحن والخبازة التجريبية بإشراف لجان مشتركة من فروع شركات تجارة وتصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية بالمحافظات قبل المباشرة بتجهيز المطاحن العاملة بحصصها المقررة.



واشار الى نجاح التجارب في اغلب المطاحن التي انتخبت لإجراء التجارب مشددا على تحديد الخلطات المقترحة حسب نوعيات الحبوب المسوقة، لافتا الى ان التجارب جرت بمحافظات كربلاء وميسان والنجف والديوانية والمثنى والبصرة وذي قار .

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