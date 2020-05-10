امانة بغداد تباشر بتطوير واجهة خمس مدارس شرق العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الاحد، عن المباشرة بتطوير واجهة خمس مدارس ضمن مدينة الصدر شرق العاصمة.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات امانة بغداد باشرت بتطوير واجهة 5 مدارس ضمن منطقة جميلة في مدينة الصدر".
واضافت ان "الاعمال تتضمن التسوية والتعديل مع فرش الحصى ومن ثم الرصف بمادة المقرنص المنتج في معامل الدائرة وبأسلوب التنفيذ المباشر وبالجهد الذاتي للدائرة المذكورة".
يذكر ان امانة بغداد كانت قد انجزت في وقت سابق تطوير واجهة 10 مدارس ضمن منطقة الزعفرانية جنوب بغداد.
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