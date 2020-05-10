كورونا حول العالم.. آخر الأرقام والإحصائيات

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، الأحد، بأن عدد المصابين بفايروس كورونا حول العالم تجاوز أربعة ملايين شخص.
ورصدت الجامعة، 4 ملايين و24737 إصابة، بزيادة 85,9 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدلات الإصابة اليومية مقارنة مع 93,8 ألف في اليوم السابق.
وبلغت حصيلة الوفيات 279311 حالة، بينما تماثل للشفاء أكثر من مليون و370 ألف شخص، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
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