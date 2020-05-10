بعد كورونا والدبابير القاتلة.. انتشار العثة الآسيوية الهجينة

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال العلماء أنهم "رصدوا الدبابير الآسيوية العملاقة في الولاية، ولا يزال من غير المعروف كيف وصلت إلى هناك".

الجمعة أعلنت السلطات في ولاية واشنطن عن تهديد جديد يتمثل باكتشاف حشرة "العث الغجري" المعروفة بمخاطرها الضخمة على الأشجار والبيئة.

وقالت محطة "سي أن أن" الإخبارية إن "حاكم الولاية جاي إنسلي أصدر بيانا طارئا حذر فيه من وجود خطر وشيك من الإصابة بهذه الآفة في أجزاء من مقاطعة سنوهوميش".

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وجاء في البيان أن "هناك نوعين من العثة التي لا تنتمي للمكان تم اكتشافهما مؤخرا وهما العث الغجري الآسيوي والعث الهجين الآسيوي الأوروبي، وكلاهما يشكلان تهديدا ويمكن أن تتسببا في أضرار جسيمة".

ووفقا لخدمة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، فإن "عثة الغجر الآسيوي يمكن أن تفسد الأشجار تماما، وتؤدي إلى تساقط الأوراق مما يضعف النباتات بشدة، ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".

وأضافت "يمكن أن يؤدي تساقط الأوراق المتكرر إلى موت أجزاء كبيرة من الغابات والبساتين والمناظر الطبيعية".

وتابعت "لأن العث يمكن أن يطير لمسافات طويلة، فمن المحتمل أن تنتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد".