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الخليج 365/ باريس/ علي ناجي
ومن هذه الاستعدادات، وجهت وسائل النقل ارشادات وتوصيات بابتعاد الراكبين بعضهم عن بعض لمسافة متر واحد، وكذلك وضع فواصل بين مقاعد الجلوس في وسائل النقل.
وبحسب السلطات، سيفرض ارتداء الكمامات الواقية بوسائل النقل العام، وسيتعرض المخالفون لغرامة مالية قدرها 135 يورو.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، امس السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 26 ألفا و310، إثر تسجيل 80 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. استعدادات وسائل النقل الفرنسية لرفع حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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