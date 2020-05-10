بالصور.. استعدادات وسائل النقل الفرنسية لرفع حظر التجول

الخليج 365/ باريس/ علي ناجي

تستعد فرنسا، لرفع حظر التجول الذي فرضته السلطات منذ اكثر من 50 يوماً كاجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا ومن هذه الاستعدادات، وجهت وسائل النقل ارشادات وتوصيات بابتعاد الراكبين بعضهم عن بعض لمسافة متر واحد، وكذلك وضع فواصل بين مقاعد الجلوس في وسائل النقل.

واعتبارا من يوم غد الاثنين 11 مايو/أيار الحالي، سيتم افتتاح دور الحضانة والمدارس الابتدائية، بينما المدارس الثانوية ستفتح أبوابها ببعض المناطق في 18 من الشهر ذاته، كما سيكون بمقدور المتاحف الصغيرة والمكتبات استقبال زوارها، والمحلات وصالونات الحلاقة استقبال الزبائن.

وبحسب السلطات، سيفرض ارتداء الكمامات الواقية بوسائل النقل العام، وسيتعرض المخالفون لغرامة مالية قدرها 135 يورو.

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وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، امس السبت، ارتفاع وفيات كورونا إلى 26 ألفا و310، إثر تسجيل 80 حالة جديدة.