ولايتي يهنئ الكاظمي: نتمنى النجاح والتوفيق

ووصف ولايتي في برقيته التي أصدرها ، ان "إيران والعراق بلدين صديقين وشقيقين، لطالما اتخذا خطوات قيمة مضيا على طريق تعزيز التعاون، معربا عن تمنياته بمزيد النجاح والتوفيق للعراق حكومة وشعبا".

ومنح مجلس النواب العراقي خلال جلسة عقدها ليلة الخميس 7 اذار 2020، الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لتنتهي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشهر، وشارك في التصويت 255 عضوا من أعضاء المجلس المكون من 329 عضوا.



والكاظمي هو ثالث شخص يُكلّف بتشكيل حكومة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أول رئيس وزراء يستقيل قبل نهاية فترته منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إثر مظاهرات حاشدة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وتنحي النخبة الحاكمة في البلاد.