ثالث حالة بالبيت الأبيض.. إصابة المساعد الشخصي لإيفانكا ترامب بكورونا

ووفقاً للمصدر الذي نقلت عه الـ"سي إن إن"، فإن مساعد إيفانكا لم تظهر عليه أي أعراض، وقد عمل عن بعد خلال الشهريين الماضيين.

وأكدت القناة أن "إيفانكا وزوجها غاريد كوشنر خضعا للاختبار وجاءت نتائجهما سلبية".

وتعد هذه الحالة هي ثالث إصابة في البيت الأبيض، بعد إعلان إصابة شخصين خلال الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، أحدهما كان مساعدا للرئيس الأميركي أما الأخرى كانت واحدة من الموظفين التابعين لمكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

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وقد خضع الرئيس ونائبه لفحوص وتأكد خلوهما من العدوى، في حين أكد بنس أنه "ترامب سوف يخضعان لفحص كورونا على صعيد يومي".

كما أعلنت إدارة الأمن الداخلي في البيت للأبيض مساء الخميس في تقريرها اليومي اكتشاف 11 حالة إصابة بكورونا بين صفوف الخدمة السرية.

وقد قرر الطبيب أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة والمسؤول في خلية البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن يخضع لحجر صحي "خفيف" وسيجري اجتماعات مرتديا كمامة، وذلك بعد تعرض "محدود" لمصاب بعدوى الفيروس المستجد في البيت الأبيض.