بومبيو يشبه السلطات الإيرانية بـ'النازيين'

وقال بومبيو في بيان له، نشرته وزارة الخارجية: إنه "قبل 75 عاما وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها معا ليخلصوا العالم من النازيين وإيديولوجيتهم المبنية على الكراهية. واليوم نواجه تهديدا خطيرا للسلام الإقليمي من قبل نظام إجرامي آخر".وتابع: "ندعو المجتمع الدولي من جديد للانضمام إلينا لوقف أكبر راع لمعاداة السامية".

واعتبر بومبيو أن الأمريكيين ومنطقة الشرق الأوسط بوضع أكثر أمانا بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران قبل عامين.

وشدد على أن واشنطن ستستخدم كل الأدوات الدبلوماسية من أجل تمديد حظر توريد الأسلحة لطهران، الذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل.

