ابرز القرارات التي امر بها الكاظمي بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني

اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، عددا من القرارات المهمة خلال الاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

وقال بيان صدر عن مكتب الكاظمي وتلقت الخليج 365، نسخة منه ان " القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي امر بالاجتماع التشاوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم بمايلي :

اولا : إطلاق سراح الموقوفين من المتظاهرين بالتنسيق مع القضاء عدا المتورطين بالدم العراقي.

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ثانيا :عدم التساهل مع جرائم الخطف وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

ثالثا : حماية المتظاهرين السلميين ومنع العنف بكافة اشكاله.