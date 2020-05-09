بالصور.. ضبط حاوية سيارات حديثة في بغداد دخلت بصورة غير شرعية

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افاد مصدر امني، السبت، بأنه تم ضبط سيارات حديثة في بغداد دخلت بصورة غير شرعية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "بعد ورود معلومات مؤكدة ومن مصادر موثوقة حول وجود مركبات داخلة بصورة غير شرعية، شكل مديرية المرور العامة فريق عمل من دوريات مرور وتم ضبط الحاويات المحملة بالسيارات المخالفة للضوابط والداخلة بصورة غير شرعية في احدى مناطق العاصمة".
واضاف انه "تم احالتها للقضاء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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