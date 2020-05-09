الفتلاوي: جلسة مجلس الوزراء الأولى حملت رسائل إيجابية

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها تعليقاً على جلسة مجلس الوزراء الأولى اليوم، إن "الجلسة حملت رسائل إيجابية وتنظيمية".

وأضافت الفتلاوي، أن أهم تلك الرسائل "العمل على إجراء الانتخابات المبكرة النزيهة والعادلة والتي ستعيد ترتيب المشهد السياسي المشتت".



وكان مجلس الوزراء الجديد عقد، اليوم السبت، جلسته الاولى برئاسة مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة، منها تخويل رئيسه ووزير المالية صلاحية إطلاق رواتب المتقاعدين وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق بشأن ايقاف التمويل، فضلاً عن تعديل قانون الأحزاب.

كما قرر المجلس، الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ، كذلك قرر تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمفوضية بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.