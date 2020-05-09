الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” على الحدود العراقية السورية

احبطت قيادة عمليات الانبار للحشد، السبت، تسللا لعصابات داعش الارهابية في منطقة شرق عكاشات غرب محافظة الانبار.
وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "لواء 18 في الحشد الشعبي احبط تسللا لعدد من الارهابيين حاولوا عبور الساتر الامني باتجاه عكاشات لكن ابطال الفوج الثاني في لواء 18 المرابطين على الساتر استطاعوا جرح ثلاث من الارهابيين وحصل تبادل اطلاق النار بين الجانبين وبعدها لاذ الارهابيين الفرار باتجاه عمق الصحراء بواسطة عجلة ودراجة نارية".
واشار قائد العمليات الى ان "قواتنا رفعت من جهاهزيتها العسكرية واستعدادها للذود عن امن محافظة الانبار واهلها".
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