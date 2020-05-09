صحة الكرخ تعلن شفاء 10 مصابين من كورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ، السبت، عن شفاء 10 مصابين من كورونا وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "10 مصابين بفايروس كورونا غادروا مستشفى الفرات العام بعد اكتسابهم الشفاء التام". واضافت انه "بذلك يكون عدد المغادرين اليوم ٢١ مريضًا".

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