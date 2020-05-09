السفير الكويتي يؤكد للكاظمي ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر إعمار العراق الذي اقيم بالكويت

اكد السفير الكويتي في العراق سالم الزمانان، السبت، ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر إعمار العراق الذي اقيم بالكويت.

وقال كتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل سفير دولة الكويت في بغداد سالم الزمانان".

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وأكد الكاظمي خلال البيان "سعيه لتطوير العلاقات العراقية الكويتية وتمتين أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين وزيادة التعاون في جميع المجالات".

فيما جدد السفير الكويتي "التهاني بإسمه ونيابة عن الحكومة الكويتية بنيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وتأكيد الرغبة بزيادة التعاون بين البلدين وتفعيل نتائج مؤتمر إعمار العراق الذي اقيم في دولة الكويت".