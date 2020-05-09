اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن احصائية جديدة بعدد المخالفين لقرار حظر التجوال في بغداد منذ 17 اذار.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٩ آيار، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على ٤٠٥٦٨ مخالفاً، كما حجزت ٢٦٣٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة".

واضافت ان "عدد الغرامات بلغت ٩٨٤٨٩ غرامة، كما سهلت القوات الامنية دخول ٩٠٣٧٠ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد"، مقدمة شكرها "لجميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر".