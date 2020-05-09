ما حقيقة تعليق 'جيش الإسلام' صورة صدام حسين على احد المنازل

كشف فصيل "جيش الاسلام" المسلح في مدينة عفرين السورية اليوم السبت، حقيقة تعليقه صورة رئيس النظام السابق صدام حسين على احد المنازل.

وقال رئيس المكتب السياسي لـ"جيش الإسلام" ياسر دلوان في بيان تابعته الخليج 365، "ننفي علاقتنا بالمبنى الذي رفعت فوقه صورة رئيس النظام السابق صدام حسين"، مبينا "اننا أنزلنا صورة صدام بمجرد تلقينا الخبر".

ونشر الفصيل المسلح بيانا، جاء فيه: "انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لوحة رفعت في مدينة عفرين على بيت يقطنه أحد محبي جيش الإسلام من غير منتسبيه وهو من أهلنا في دير الزور، وعلى اللوحة صورة للشيخ زهران علوش ورئيس النظام السابق صدام حسين".

Advertisements

وأضاف "نؤمن بحرية التعبير لأي مواطن سوري حر، والشخص المعني استجاب لطلبنا بإزالة اللوحة فور علمنا بها، لما تحتمله من معان غير مقصودة تستخدم ضمن حملات التشهير المتواصلة بالجيش".

وعلقت مؤسسة "ايزدينا" التي رصدت الصورة، أن "المبنى الواقع في حي عفرين القديمة الملاصق لشارع طريق راجو قرب السوق الرئيسي للمدينة يعود ملكيته للمدنيين، لكن الفصيل استولى عليه واتخذه مقرا له".