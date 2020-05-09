مدير صحة الكرخ يوجه رسالة الى اهالي منطقة العامرية

وجه مدير صحة الكرح حاسب الحجامي، السبت، رسالة الى اهالي منطقة العامرية.

وقال الحجامي في رسالته التي تابعتها الخليج 365، نسخة منه "اهلنا في منطقة العامرية، كل الملامسين لأي فرد من افراد العوائل المصابة عليهم مراجعة المركز الصحي في العامرية لغرض اخذ مسوحات الفحص المختبري للحد من انتشار المرض في منطقتكم".

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واضاف "كل شخص عليه حجر نفسه في المنزل مع اخذ كل إجراءات الوقاية لحين ظهور نتائج الفحص".

يذكر ان منطقة العامرية في بغداد سجلت امس الجمعة واليوم السبت، 18 حالة اصابة بفايروس كورونا.