الكاظمي: أولويات الحكومة الحالية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن أولويات الحكومة الحالية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات.
وقال الكاظمي خلال أول جلسة لمجلس الوزراء اليوم بحسب بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل".
وأضاف أن "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات"، مشدداً بالقول "نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول الى انتخابات نزيهة وعادلة".
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