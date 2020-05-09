عقد مجلس الوزراء، السبت، جلسته الأولى برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي. وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يعقد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء". وصوت مجلس النواب، الأربعاء، الماضي على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يعقد جلسته الأولى برئاسة الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.