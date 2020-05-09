نائب: البرلمان سيستأنف جلساته قريبا

اكد النائب عن كتلة صادقون البرلمانية عبد الامير تعيبان الدبي، السبت، ان مجلس النواب سيعمل خلال الايام القليلة المقبلة على ايجاد الية لاستئناف جلساته بغية مراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين التي تحتاجها.



واضاف الدبي، ان "مجلس النواب وبعد ان نجح في تجاوز واحد من اهم الملفات المهمة وهو ملف تمرير الحكومة الجديدة، فهو سيعمل خلال الايام القليلة المقبلة، على مناقشة وايجاد الية معينة بغية استمرار جلساته لمراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين التي تحتاجها للعبور بالبلد الى بر الامان". وقال الدبي في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب تحمل طيلة الفترة السابقة وهو ماز ال يتحمل مسؤولية التصدي لجميع الملفات المهمة في العملية السياسية وباقي القطاعات الاساسية والتحديات الحاصلة بالبلد"، مبينا ان "هنالك العديد من الازمات التي يتصدى لها مجلس النواب في مجالات الصحة والاقتصاد من خلال العمل المستمر اليومي والاسبوعي والشهري للجانه البرلمانية رغم صعوبة الاوضاع في ظل وباء كورونا ".واضاف الدبي، ان "مجلس النواب وبعد ان نجح في تجاوز واحد من اهم الملفات المهمة وهو ملف تمرير الحكومة الجديدة، فهو سيعمل خلال الايام القليلة المقبلة، على مناقشة وايجاد الية معينة بغية استمرار جلساته لمراقبة عمل الحكومة وتشريع القوانين التي تحتاجها للعبور بالبلد الى بر الامان".

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