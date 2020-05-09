ساكو يعرب للكاظمي عن ثقته بالحكومة الجديدة

أعرب الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم في رسالة ارسلها، اليوم السبت، الى الكاظمي لتهنئته بنيل ثقة مجلس النواب عن ثقته بالحكومة الجديدة. وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "تلقى رسالة تهنئة من الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان في العراق والعالم، نقل فيها تهانيه وتبريكاته الى الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة، ودعائه للعراقيين بالخير والاستقرار والمزيد من التقدم".



واعرب الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بحسب البيان، "عن ثقته بالحكومة الجديدة ورؤيتها الواضحة والفعّالة في تخطي الأزمات"، مجددا الدعوة لـ "العراقيين بالتكاتف والتضامن لدعم الحكومة الجديدة".

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