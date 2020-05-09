الكاظمي: رواتب المتقاعدين ستُدفع والحكومة بخدمتهم

صرّح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بأن المتقاعدين والفقراء النقطة الأولى في قائمة اهتماماته، مؤكدا أن رواتب المتقاعدين ستُدفع والحكومة بخدمتهم. وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "المتقاعدين والفقراء أهلي، وإنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي"، مؤكدا "لن نسمح بان ينام عراقي ليله مُضاماً قبل ان توفي الدولة التزاماتها".



واضاف الكاظمي، "رواتب المتقاعدين سوف تدفع، العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن افنوا أعمارهم في خدمة البلد"، لافتا الى أن "الحكومة في خدمتهم".



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