2020-05-08 | 21:23
863 مشاهدة
وقال الاتحاد في بيانه: "في اجتماع اليوم، وافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على تمديد 5 تغييرات لكل فريق في مباريات جميع الفئات".
وأضاف "يمُكن إجراء هذه التغييرات وفقًا لما يُحدده (IFAB) بهدف حماية صحة اللاعبين، بعد القيود التي منعتهم من التدريبات خلال فترة الحجر".
وأكد البيان: "كل اللوائح الجديدة التي وافق عليها (IFAB) سيتم تطبيقها".
وأنهى البيان مُعلنًا اتخاذ قرار جديد بشأن عد اللاعبين في كل مباراة موضحًا: "الفرق ستكون قادرة على استدعاء 23 لاعبًا بدل من 21".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الاسباني يتخذ قراراً جديداً بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.