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الاتحاد الاسباني يتخذ قراراً جديداً بسبب كورونا

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2020-05-08 | 21:23

الاتحاد الاسباني يتخذ قراراً جديداً بسبب كورونا

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أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله موافقته على اقتراح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد التغييرات في جميع دوريات العالم عند استئناف النشاط الكروي.
مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" أكد موافقته على إجراء 5 تغييرات في المباراة، بشكل استثنائي فيما تبقى من الموسم، لحماية صحة اللاعبين بعد فترة التوقف، حيث توقف الموسم منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد - 19".

وقال الاتحاد في بيانه: "في اجتماع اليوم، وافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على تمديد 5 تغييرات لكل فريق في مباريات جميع الفئات".

وأضاف "يمُكن إجراء هذه التغييرات وفقًا لما يُحدده (IFAB) بهدف حماية صحة اللاعبين، بعد القيود التي منعتهم من التدريبات خلال فترة الحجر".

وأكد البيان: "كل اللوائح الجديدة التي وافق عليها (IFAB) سيتم تطبيقها".

وأنهى البيان مُعلنًا اتخاذ قرار جديد بشأن عد اللاعبين في كل مباراة موضحًا: "الفرق ستكون قادرة على استدعاء 23 لاعبًا بدل من 21".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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