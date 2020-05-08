الاتحاد الاسباني يتخذ قراراً جديداً بسبب كورونا

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" أكد موافقته على إجراء 5 تغييرات في المباراة، بشكل استثنائي فيما تبقى من الموسم، لحماية صحة اللاعبين بعد فترة التوقف، حيث توقف الموسم منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا "كوفيد - 19".وقال الاتحاد في بيانه: "في اجتماع اليوم، وافقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على تمديد 5 تغييرات لكل فريق في مباريات جميع الفئات".

وأضاف "يمُكن إجراء هذه التغييرات وفقًا لما يُحدده (IFAB) بهدف حماية صحة اللاعبين، بعد القيود التي منعتهم من التدريبات خلال فترة الحجر".

وأكد البيان: "كل اللوائح الجديدة التي وافق عليها (IFAB) سيتم تطبيقها".

وأنهى البيان مُعلنًا اتخاذ قرار جديد بشأن عد اللاعبين في كل مباراة موضحًا: "الفرق ستكون قادرة على استدعاء 23 لاعبًا بدل من 21".

