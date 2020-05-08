ناشد مواطنون، اليوم الجمعة، وزير الإعمار والإسكان والبلديات نازنين محمد بإلغاء قرار الوزير السابق بنكين ريكاني الذي يقضي بإحالة عقد تبديل مضخات وعدادات الماء في جميع أنحاء العراق إلى أحد المصارف الأهلية. وقال المواطنون في أحاديث لـ الخليج 365، إن "وزير البلديات والإعمار والإسكان السابق بنكين ريكاني قام بإحالة عقد تبديل مضخات وعدادات الماء في جميع أنحاء العراق إلى أحد المصارف الأهلية لنصب العدادات وتولي مسؤولية الجباية من المواطنين".



وأضاف المواطنون، أنه "تم تعميم كتاب إلى جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان في مخالفة قانونية واضحة لأن هذا الموضوع من صلاحيات المحافظين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناشدات بإلغاء قرار لوزير البلديات السابق بإحالة أحد العقود لمصرف أهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.