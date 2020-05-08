مركز التطوير الرقمي يتابع مبيعات هواتف كالاكسي في شهر آذار

تابع (مركز التطوير الرقمي-DDC)، نمو مبيعات Galaxy Z Flip في شهر آذار، في ظل تخبط سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الرائدة.
وأضاف :“ألا انه يُعتبر هذا فوزًا طفيفًا لأن تشكيلة Galaxy S20 Series التي من المفترض أن تدر أموال أكثر على شركة سامسونج على تقوم بعمل جيد في السوق.
ويشير تقرير من كوريا الجنوبية إلى أن "المبيعات انخفضت بنسبة 35 في المئة عما حصدته سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في العام الماضي”.
وتطرق الى الحجر الصحي المفروض في العديد من الأماكن حول العالم بسبب جائحة COVID-19، مبيناً ان “له تأثير اذ إن إجمالي مبيعات هواتف سامسونج الذكية إنخفضت بنسبة 22.4 في المئة، وهو ما يمثل إنخفاضًا حاداً، ولكن ليس بنفس درجة معاناة سلسلة هواتف سامسونج الرائدة. في المجموع، باعت الشركة 89.46 مليون وحدة في آذار، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4.3 في المئة مقارنة مع شهر شباط”.
وأوضح، أنه “على نحو مماثل لشركة سامسونج، شهدت شركة آبل التي تعتمد بدورها على الأسواق الغربية انخفاضاً بنسبة 23.4 في المئة على مستوى المبيعات خلال شهر آذار بعدما نجحت في بيع 10.14 مليون وحدة فقط. وفي الوقت نفسه، تُظهر شركة Huawei علامات التعافي بفضل نمو الشحنات بنسبة 26.6 في المئة، والفضل في ذلك يعود إلى تعافي السوق الصيني والذي يُعتبر السوق الأكبر للشركة".
وتابع، أن "شركة سامسونج ليست محظوظة للغاية حيث ظلت أسواقها الكبرى مغلقة في شهر نيسان، وتشير التقارير إلى أنها تتوقع انخفاضاً أكبر على مستوى المبيعات”.
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