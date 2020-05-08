تفاصيل اتصال الاولمبية الدولية برعد حمودي

2020-05-08 | 20:17
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تلقى رئيس اللجنة الاولمبية العراقية، رعد حمودي، اتصالاً من اللجنة الاولمبية الدولية بشأن الاتحاد العراقي للسباحة.
وذكر مصدر مطلع في حديث للسومرية نيوز، ان "رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية، تلقى اتصالا هاتفيًا من اللجنة الاولمبية الدولية".
وأوضح ان "الاولمبية الدولية، حثت حمودي على ضرورة احترام قرارات الدولية ولوائحها والتعجيل بإبعاد سرمد عبدالاله من المكتب التنفيذي على خلفية قرار الاتحاد الدولي للسباحة".
وأضاف ان "الاولمبية الدولية قرر ابعاد عبد الاله من رئاسة الاتحاد العراقي للسباحة، والذي سبق للدولية طالبت به اكثر من مرة ، مما يؤكد بان الاولمبية العراقية اصبح عليها ضغوط دولية بالاضافة الى الضغوط المحلية لتنفيذ هذا الامر".
وأوضح ان "الاولمبية الدولية، حثت حمودي على ضرورة احترام قرارات الدولية ولوائحها والتعجيل بإبعاد سرمد عبدالاله من المكتب التنفيذي على خلفية قرار الاتحاد الدولي للسباحة".
وأضاف ان "الاولمبية الدولية قرر ابعاد عبد الاله من رئاسة الاتحاد العراقي للسباحة، والذي سبق للدولية طالبت به اكثر من مرة ، مما يؤكد بان الاولمبية العراقية اصبح عليها ضغوط دولية بالاضافة الى الضغوط المحلية لتنفيذ هذا الامر".
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