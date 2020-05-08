عمليات بغداد: القبض على 39666 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت، منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٨ آيار، من القاء القبض على ٣٩٦٦٦ مخالفاً، فيما حجزت ٢٥٧٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة".

وأضافت، أن "عدد الغرامات بلغ ٩٦٨٧٩ غرامة، كما تم تسهيل دخول ٨٨٦١٠ عجلة حمل تحمل مواداً غذائية"، داعيةً في الوقت نفسه المواطنين إلى "التعاون في إنجاح مهمة القوات الأمنية".