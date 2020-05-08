عمليات بغداد: القبض على 39666 مخالفاً للحظر منذ 17 آذار

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، إلقاء القبض على 39666 مخالفاً وحجز 2574 عجلة ودراجة، وتسهيل دخول 88610 عجلات تحمل مواداً غذائية إلى العاصمة، منذ بدء تطبيق حظر التجوال الوقائي في السابع عشر من اذار الماضي.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت، منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٨ آيار، من القاء القبض على ٣٩٦٦٦ مخالفاً، فيما حجزت ٢٥٧٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة".
وأضافت، أن "عدد الغرامات بلغ ٩٦٨٧٩ غرامة، كما تم تسهيل دخول ٨٨٦١٠ عجلة حمل تحمل مواداً غذائية"، داعيةً في الوقت نفسه المواطنين إلى "التعاون في إنجاح مهمة القوات الأمنية".
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