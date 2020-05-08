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إصابة موظف في البيت الأبيض بفيروس كورونا

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أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن اختبار الكشف عن فيروس أظهر أن أحد الموظفين في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، مصاب بالفيروس.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن "مساعداً لنائب الرئيس مايك بينس أظهر فحصه نتيجة إيجابية لكورونا".

وأضافت الشبكة، أنه "كان من المقرر أن يسافر بينس إلى ولاية أيوا صباح الجمعة، لكن رحلته من قاعدة أندروز الجوية تأخرت لمدة ساعة تقريبا، جراء تعامل الموظفون مع خبر تشخيص الإصابة".


وقال صحفيون يسافرون مع بينس إن "عدداً من الموظفين نزلوا من طائرة نائب الرئيس في اللحظة الأخيرة قبل الإقلاع".

يأتي هذا بعد يوم من إعلان البيت الأبيض عن تشخيص إصابة أحد عناصر قوة النخبة العسكرية المرتبطة بالبيت الأبيض بفيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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