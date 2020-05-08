الصحة: تسجيل 60 اصابة جديدة بكورونا و35 حالة شفاء في عموم العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "ملاكاتها مستمرة بتقديم كل ما في وسعها للحفاظ على حياة وصحة المواطن"، داعيةً المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات ومراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالأعراض الخاصة بالمرض".وأضافت، أنه تم فحص (٢٣٣٧) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٢٩٤١) نموذجاً".

وتابعت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٦٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٢

بغداد/ الكرخ: ١٩

مدينة الطب: ٣

ديالى: ١

ميسان: ٩

البصرة: ١٢

ذي قار: ٢

صلاح الدين: ٢".

وأشارت الوزارة إلى تسجيل "حالتي وفاة، حالة في بغداد/ الرصافة وحالة في مدينة الطب"، مبينةً أن"35 مصاباً تماثلوا للشفاء وكما يلي:



بغداد / الرصافة: ٣بغداد / الكرخ: ٩النجف: ٢البصرة : ٥بابل: ١ذي قار: ٤اربيل؛ ٥كركوك: ٣ميسان: ٣".

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا في البلاد يبلغ ٢٦٠٣، بينها ١٠٤ حالة وفاة، و١٦٦١ حالة شفاء"، موضحةً أن مجموع الراقدين الكلي يبلغ ٨٣٨".