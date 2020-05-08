الصحة: تسجيل 60 اصابة جديدة بكورونا و35 حالة شفاء في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 60 إصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة و35 حالة شفاء في عموم العراق خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضافت، أنه تم فحص (٢٣٣٧) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٢٩٤١) نموذجاً".
وتابعت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٦٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ١٢
بغداد/ الكرخ: ١٩
مدينة الطب: ٣
ديالى: ١
ميسان: ٩
البصرة: ١٢
ذي قار: ٢
صلاح الدين: ٢".
وأشارت الوزارة إلى تسجيل "حالتي وفاة، حالة في بغداد/ الرصافة وحالة في مدينة الطب"، مبينةً أن"35 مصاباً تماثلوا للشفاء وكما يلي:
بغداد / الكرخ: ٩
النجف: ٢
البصرة : ٥
بابل: ١
ذي قار: ٤
اربيل؛ ٥
كركوك: ٣
ميسان: ٣".
ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا في البلاد يبلغ ٢٦٠٣، بينها ١٠٤ حالة وفاة، و١٦٦١ حالة شفاء"، موضحةً أن مجموع الراقدين الكلي يبلغ ٨٣٨".
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