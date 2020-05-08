واسط: لا إصابات جديدة بكورونا والحالات المشتبه بها أقل من السابق

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "لا توجد اصابات جديدة، والحالات المشتبه بها داخل المستشفيات اقل من السابق".

ودعت اللجنة، المواطنين كافة الى "التعاون والصبر ومساعدة القوات الأمنية والملاكات الصحية من خلال لبس الكمات والابتعاد عن التجمعات البشرية وعدم الخروج من البيت وعدم زيارة الأقرباء الا للضرورة القصوى والتقيد بحظر التجوال".



وأكدت أن "عملية المسح الميداني الصحي مستمر وحسب القطاعات الصحية في الأقضية والنواحي"، مبينة أن "عملية التعفير والتعقيم مستمرة في مناطق عديدة من قبل الأبطال في الدفاع المدني والصحة وزراعة واسط".

وتابعت الخلية، أنه "بناءً على كثرة المناشدات من أصحاب المحال التجارية والذين يطلبون السماح لهم بفتح محلاتهم بعد الافطار لتبضع المواطنين قبيل عيد الفطر المبارك، وجه رئيس خلية الازمة بدراسة الامر في اجتماع خلية الازمة يوم الاحد المقبل".

