تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في ذي قار

وقال مدير قسم الصحة العامة في ذي قار الدكتور حيدر علي حنتوش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج فحص العينات اليوم اظهرت اصابة شخصين بكورونا".

وأوضح حنتوش، أن "هذين الشخصين هم منتسبين في شرطة ذي قار من سكنة مدينة الناصرية".