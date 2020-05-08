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تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في ذي قار

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أعلنت دائرة صحة ذي قار، الجمعة، تسجيلها اصابتين جديدتين بفايروس لشخصين يسكنان في الناصرية.
وقال مدير قسم الصحة العامة في ذي قار الدكتور حيدر علي حنتوش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج فحص العينات اليوم اظهرت اصابة شخصين بكورونا".

وأوضح حنتوش، أن "هذين الشخصين هم منتسبين في شرطة ذي قار من سكنة مدينة الناصرية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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