حارس اسود الرافدين الأسبق يكشف سبب اعتزاله المفاجئ وهجرته الى أميركا

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2020-05-08 | 17:45
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كشف حارس المنتخب الوطني ونادي الزوراء الأسبق، احمد علي، سبب اعتزاله المفاجئ وهجرته الى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال علي في حديث لبرنامج "3-1"، الذي يعرض على قناة السومرية، إن "أي لاعب يرغب بإقامة مباراة اعتزالية بعد مسيرته في الملاعب الدولية والمحلية لسنوات".
وأضاف "اعترف ان اعتزالي كان مفاجئاً ولم اخطط له، لكن فكرت في مستقبل ابنائي فهو الشيء الأهم، لذلك قررت الهجرة الى الولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت فرصة لا تكرر".
برنامج "3-1" يعرض على قناة السومرية ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
وأضاف "اعترف ان اعتزالي كان مفاجئاً ولم اخطط له، لكن فكرت في مستقبل ابنائي فهو الشيء الأهم، لذلك قررت الهجرة الى الولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت فرصة لا تكرر".
برنامج "3-1" يعرض على قناة السومرية ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام شهر رمضان المبارك.
المحرر: محمد خليل
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