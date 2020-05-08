وفاة مسن بفيروس كورونا في ديالى

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رجلاً مسناً مريضاً من منطقة بني سعد بعمر ٦٠ عاماً دخل أول أمس، الى مستشفى بعقوبة التعليمي وهو يعاني من اعراض تنفسية حادة مع تجمع السوائل في الصدر".

وأضافت أنه "تم تحديد اشتباه بمرض كورونا وتم اخذ المسحة الخاصة به، ولكن المريض توفى بعد اربع ساعات من دخوله للمستشفى تقريباً بسبب تأخر حالته الصحية".

وأوضحت الخلية، أن "نتيجته ظهرت، اليوم، وكانت مسحة كورونا موجبة، علما بان المريض كان يعاني من التهاب رئوي منذ اكثر من ١٥ يوماً وقد راجع عيادات خاصة في بغداد، وهذا يبين مدى تأخر التشخيص اضافه انه يعاني من امراض مزمنة اخرى".

وتابعت، أنه "سوف يتم دفنه باعتباره حالة مؤكدة وسوف يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حول عائلته وكافة الملامسين".