وفاة طبيب مصري في الكويت بفيروس كورونا

من جانبه، أكد مصدر طبي بالنقابة العامة المصرية للأطباء، وفاة ثامن طبيب مصري خارج البلاد بفيروس كورونا، يدعى طارق حسين مخيمر، تخصص أنف وأذن وحنجرة بدولة الكويت.

وأضاف المصدر، أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من الأطباء، في تزايد طبقا للبيانات الواردة".



وأشار إلى أنه "بلغ إجمالي عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد 95 طبيبا، توفي منهم 8 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل، وآخر خارج مصر)".