ارتفاع مجموع الوفيات بكورونا في بريطانيا إلى 31 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، الجمعة، عن ارتفاع مجموع الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى أكثر من 31 ألفاً. وذكرت الوزارة في بيان، انه "في اليوم السابق، ارتفع عدد الوفيات في المستشفيات ودور الرعاية الى 626 شخصاً ليصل اجمالي عدد الذين فارقوا الحياة بسبب مرض فيروس كورونا الى 31,241 ألف شخص".



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