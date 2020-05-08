نائب: فرصة كبيرة أمام الكاظمي لدق مسمار بنعش الطائفية بعد توزير درجال

وقال الكربولي في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليها الخليج 365، إن "فرصة كبيرة امام الكاظمي لدق مسمار آخر في نعش الطائفية بعد توزير السيد درجال عن تحالف القوى".

وأضاف أن "توزير اي رمز عراقي آخر لإحدى الوزارات الخمس الباقية عن حصة الكتل الاخرى سيكون له أطيب الأثر في نفوس العراقيين ويزيد فرص نجاح حكومته".

