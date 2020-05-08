الكاظمي يوجه دعوة إلى أمين عام الناتو لزيارة بغداد

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، دعوة إلى أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ لزيارة بغداد، فيما أكد ستولتنبرغ حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب.
وأكد ستولتنبرغ، بحسب البيان، "حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الارهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق"، مشيراً إلى "حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لمواجهة تحديات الارهاب".
من جهته، أكد الكاظمي أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو"، مقدماً إلى ستولتنبرغ "دعوة لزيارة بغداد في اقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمله لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب واسناد القوات الأمنية، وتجاوز المعوقات سواء الأمنية او المتعلقة باجراءات الوقاية الصحية".
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