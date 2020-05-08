الكاظمي يوجه دعوة إلى أمين عام الناتو لزيارة بغداد

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من امين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، للتهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب".وأكد ستولتنبرغ، بحسب البيان، "حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الارهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق"، مشيراً إلى "حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لمواجهة تحديات الارهاب".

من جهته، أكد الكاظمي أن "الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو"، مقدماً إلى ستولتنبرغ "دعوة لزيارة بغداد في اقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمله لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب واسناد القوات الأمنية، وتجاوز المعوقات سواء الأمنية او المتعلقة باجراءات الوقاية الصحية".