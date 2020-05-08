عدنان درجال يوجه رسالة الى الشارع الرياضي

وفيما يلي نص رسالة درجال ادنه:

"السيدات المحترمات.. السادة المحترمون.. المهنئون لنا وكل من لم تسنح له الفرصة لتقديم التهنئة بجميع الصفات والمسميات

لا تسعكم جميع كلمات الشكر والامتنان التي غمرتمونا بها، وصدق المشاعر وطيب الامنيات التي اجدها امانة في عنقي لإكمال المهمات التي تنتظرنا ويترقبها الشارع الشبابي والجمهور الرياضي والتي خط الكثير من سفرها وأساسها السادة الوزراء ممن سبقوني في هذا المكان الذي بدأت استشعر ثقل مسؤوليته وجسامتها مبكرا .



لا يسعني الا ان اعاهدكم عهد الرجال الاوفياء الصادقين، أن أكون عند حسن ظنكم، في مواصلة حملة البناء والإعمار والإصلاح في قطاعيّ الشباب والرياضة، لا سيما وان المرحلة الحالية تتطلب تظافر جميع الجهود لإنجاح مسيرة العمل، متوكلاً على الله ومستعينا بكم وبمساندتكم لنا، ودعمكم المعنوي الذي يُحملنا مسؤولية مضاعفة لتقديم كل ما في وسعنا خدمة لبلدنا العزيز.شكراً لمشاعركم النبيلة، وأسأل الله التوفيق لكم جميعا ولبلدنا وشعبنا الكريم دوام الأمن والإزدهار".تجدر الاشارة الى ان درجال، تسلم حقيبة الشباب والرياضة، أمس الخميس، من الوزير السابق احمد رياض.