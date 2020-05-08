عدنان درجال يوجه رسالة الى الشارع الرياضي

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2020-05-08 | 17:25
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وجه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، رسالة الى الشارع الرياضي العراقي بعد تسنمه منصبه رسمياً.
"السيدات المحترمات.. السادة المحترمون.. المهنئون لنا وكل من لم تسنح له الفرصة لتقديم التهنئة بجميع الصفات والمسميات
لا تسعكم جميع كلمات الشكر والامتنان التي غمرتمونا بها، وصدق المشاعر وطيب الامنيات التي اجدها امانة في عنقي لإكمال المهمات التي تنتظرنا ويترقبها الشارع الشبابي والجمهور الرياضي والتي خط الكثير من سفرها وأساسها السادة الوزراء ممن سبقوني في هذا المكان الذي بدأت استشعر ثقل مسؤوليته وجسامتها مبكرا .
شكراً لمشاعركم النبيلة، وأسأل الله التوفيق لكم جميعا ولبلدنا وشعبنا الكريم دوام الأمن والإزدهار".
تجدر الاشارة الى ان درجال، تسلم حقيبة الشباب والرياضة، أمس الخميس، من الوزير السابق احمد رياض.
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