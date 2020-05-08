تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في سوريا

أعلنت السلطات السورية، الجمعة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلاد.
ونقلت "سكاي نيوز" عن السلطات قولها، انه "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 47 حالة".
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