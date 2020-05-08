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بالصورة.. ميمي يفاجئ جمهوره بقصة شعر جديدة

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2020-05-08 | 16:37

بالصورة.. ميمي يفاجئ جمهوره بقصة شعر جديدة

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يواصل نادي بورتيمونينسي البرتغالي، تدريباته استعداداً لاستئناف الدوري البرتغالي لكرة القدم.
واعلن عودته للتدريبات الجماعية قبل 3 أيام، بعد توقفها منذ منتصف شهر اذار الماضي بسبب جائحة .

وفاجئ نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي"، جمهوره بقصة شعر جديدة، اثارت الجدل بين متابعيه من مؤيد ومعارض.


وعادت اغلب الأندية البرتغالية الى التدريبات باتداءً من يوم أمس الاثنين، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة.

 


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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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