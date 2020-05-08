من بينها العراق.. فيفا يعلن زيادة عدد التغييرات في جميع دوريات العالم

وتوقفت جميع دوريات العالم تقريبًا منذ شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب الحياة الكروية بالشلل.

وذكر فيفا في بيانه أن "الاتحاد الدولي اعتمد تغيير قاعدة التغييرات الثلاث مؤقتًا في بيان رسمي، معلنًا زيادتها إلى 5 تبديلات".



وأكد البيان، أن "هذه القاعدة ستنطبق على جميع المسابقات التي ستنتهي بحلول 31 كانون الاول المقبل".

وأضاف أن "الاتحاد الدولي أتاح حرية إلغاء تقنية الفيديو "الفار" التي لا تتناسب مع إجراءات التزام المسافة الآمنة للحماية من فيروس كورونا".

