الكويت تعلن 'الحظر الشامل' في البلاد بدءاً من الأحد

أعلنت السلطات الكويتية، الجمعة، الحظر الشامل للتجوال في البلاد بدءاً من يوم الأحد المقبل. ونقلت "سكاي نيوز" عن السلطات قولها، أنه" تم إعلان الحظر الشامل للتجوال في البلاد بدءا من الأحد وحتى 30 من شهر آيار الجاري". وازدادت الإصابات بفيروس كورونا المستجد مؤخراً في مناطق متفرقة من الكويت.



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