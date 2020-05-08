الخدمات النيابية تطالب بإلغاء القرارات والتخبطات الادارية العشوائية في الخطوط الجوية

طالب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني، الجمعة، بإلغاء القرارات والتخبطات الادارية العشوائية في الخطوط الجوية العراقية.
وأضاف أنه "من هذه القرارات عملية استغلال وكيل وزير النقل وقيامه بإصدار امراً وزارياً بإعفاء مدير عام الخطوط الجوية العراقية"، معتبراً القرار "أمراً مستهجناً ويضع العديد من علامات الاستفهام باعتباره أمراً خارجاً عن نطاق الصلاحيات القانونية والإدارية والذي يعبّر عن عدم التزام من اصدر القرار بالضوابط الزمنية والصلاحيات التقديرية للوزير الجديد".
وأوضح السهلاني، أنه "كان الاجدر على الوكيل انتظار استلام الوزير الجديد لمهامه قبل اصدار قرار الاعفاء ، ان قرار الاعفاء الناجم عن اجتهادات فردية ومخالفات قانونية و تجاوز على الصلاحيات الإدارية يكشف لنا عن حجم التخبط والضياع في سلوك المتلاعبين بهذه الشركة العريقة، والأيادي الخفية التي كانت تتحكم بها".
وطالب السهلاني، وزير النقل الجديد ناصر حسين بـ "تحري الدقة بتلك السلوكيات وان يتخد الاجراءات القانونية اللازمة لضمان انتشال هذه الشركة وتطويرها".
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