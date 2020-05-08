العيداني يوجه باستئناف العمل بمشاريع البصرة اعتباراً من الأحد

وقال مكتب العيداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "وجه باستئناف العمل بمشاريع المحافظة اعتباراً من يوم الأحد المقبل".

ودعا العيداني، بحسب البيان، "جميع الشركات للمباشرة بمشاريعها وكذلك تواجد المهندسين المقيمين ولجان المتابعة في مواقع العمل".

