نائب يدعو الى اعادة النظر في تسريح 1400 عامل بمشروع سكني

دعا النائب علاء سكر الدلفي، الجمعة، هيئة الاستثمار الوطنية والحكومة الاتحادية الى اعادة النظر بقرار تسريح اكثر من ١٤٠٠ عامل في مشروع بسماية السكني. وقال الدلفي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قرار تسريح اكثر من ١٤٠٠ عامل في مشروع بسماية السكني غير مدروس وينبغي مراجعته وإعادة النظر فيه"، مضيفاً أن "هؤلاء العمال غالبيتهم من سكنة ناحية الوحدة التي يقع فيها مشروع بسماية وبالتالي فهو حق طبيعي لهم ومصدر رزقهم الوحيد هو العمل الذي تم تسريحهم منه".



وأشار إلى ان "الحكومة الاتحادية الجديدة مطالبة بوقفة جادة لإنصاف هؤلاء العمال"، مبدياً "استغرابه من وجود ما يقارب ٩٠٠٠ عامل اجنبي يزاولون العمل في المشروع غير مسجلين لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الذين يعاني منه المواطنين وابناء المنطقة من العوز والحرمان".

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