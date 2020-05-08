اسبانيا تسجل 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 26299

وقالت الوزارة في بيان نقلته عدد من وسائل الاعلام تابعتها الخليج 365، إنه تم "تسجيل 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 26299".

وأضافت الوزارة، أن "مجموع الاصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 222857".

