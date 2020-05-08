أعلنت وزارة الصحة الاسبانية، الجمعة، عن تسجيل 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الوفيات في البلاد إلى 26299.
وقالت الوزارة في بيان نقلته عدد من وسائل الاعلام تابعتها الخليج 365، إنه تم "تسجيل 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 26299".
وأضافت الوزارة، أن "مجموع الاصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 222857".
وأضافت الوزارة، أن "مجموع الاصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 222857".
كانت هذه تفاصيل خبر اسبانيا تسجل 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 26299 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.