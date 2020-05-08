رئيس الوزراء الكويتي يهنئ الكاظمي ويبحثان تشكيل لجنة لمعالجة ما تبقى من التعويضات

هنأ رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما بحث الجانبان تشكيل لجنة لمعالجة ما تبقى من التعويضات.



وأضاف أن "الجانبين بحثا تشكيل لجنة برئاسة العراق تعالج ما تبقى من ملف التعويضات، وكذلك تنفيذ مقررات مؤتمر الكويت". وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الكاظمي تلقى، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء الكويتي، قدّم خلاله التهاني بالحصول على ثقة ممثلي الشعب العراقي، وتمنى له الموفقية في مهامه بقيادة العراق وتجاوز ازمة وباء كورونا والتهديدات الارهابية والاقتصادية، وتعزيز دور العراق بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".وأضاف أن "الجانبين بحثا تشكيل لجنة برئاسة العراق تعالج ما تبقى من ملف التعويضات، وكذلك تنفيذ مقررات مؤتمر الكويت". وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن "رغبته بتقوية العلاقة بين البلدين الشقيقين على أسس الأخوة والمصالح المشتركة والخطوات الجادة".



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