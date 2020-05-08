الإمارات تسجّل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، عن تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن الوزارة قولها، إنها "أجرت 41 ألف فحص جديد ضمن خططها على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع نطاق الفحوص بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة".
وأضافت أن "الفحوص ساهمت في الكشف عن 553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16793 حالة".
وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة و أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة".
وأكدت أنه "تم تسجيل 265 حالة شفاء من الفيروس"، مبينة أن "هذه الحالات تعافت بصورة تامة من أعراض الوباء بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ومع هذا الرقم يرتفع إجمالي عدد المتعافين في الإمارات إلى 3837".
وأضافت أن "الفحوص ساهمت في الكشف عن 553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16793 حالة".
وأوضحت الوزارة، أنه "تم تسجيل تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة و أنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة".
وأكدت أنه "تم تسجيل 265 حالة شفاء من الفيروس"، مبينة أن "هذه الحالات تعافت بصورة تامة من أعراض الوباء بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ومع هذا الرقم يرتفع إجمالي عدد المتعافين في الإمارات إلى 3837".
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